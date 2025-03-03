ЗСУ відбили 30 атак РФ на Курському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00, 2 березня, на фронті протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком став Курський, де ЗСУ відбили 30 атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

"Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 62 керовані бомби, 869 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ", - поінформували у Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм у районі населеного пункту Вовчанськ. Водночас, противник скинув чотири керовані авіаційні бомби поблизу населеного пункту Довжик.

Ворог тричі атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Щербинівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 18 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігалась у районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Покровськ, Гришине, Леонтовичі, Удачне, Олексіївка, Новопавлівка та Горіхове.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 100 та поранили 83 окупантів на даному напрямку; знищили бойову броньовану машину, бронетранспортер, сім одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, три міномети і гармату, також суттєво пошкоджено автомобіль, портативну станцію радіоелектронної боротьби та три гармати противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне. Водночас, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воскресенка та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів у районах Гуляйполя, Варварівки та Залізничного.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбивали 30 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала 14 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 398 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, у тому числі 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.