Потери РФ с 2022 года превысили 878 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки, со 2 на 3 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1350 военных. Всего с 2022 года, потери РФ превысили 878 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 878 070 (+1350) чел;
- танков - 10 252 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 21 290 (+16) ед;
- артиллерийских систем - 24 019 (+60) ед;
- РСЗО - 1306 ед;
- средства ПВО - 1093 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 655 (+61) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 327 (+109) ед;
- специальной техники - 3763 ед.
Напомним, что по состоянию на вечер, 2 марта, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Самым горячим направлением вчерашнего дня - было Курское. Там Силы обороны Украины отбивали 30 атак противника.
"Кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 398 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня", - добавили у Генштабе о ситуации в Курской области.
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