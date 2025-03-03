Потери РФ с 2022 года превысили 878 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки, со 2 на 3 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1350 военных. Всего с 2022 года, потери РФ превысили 878 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер, 2 марта, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Самым горячим направлением вчерашнего дня - было Курское. Там Силы обороны Украины отбивали 30 атак противника.

"Кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 398 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня", - добавили у Генштабе о ситуации в Курской области.

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