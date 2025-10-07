UA

Втрати противника на 7 жовтня 2025 року: свіжі дані Генштабу

Ілюстративне фото: втрати противника на 7 жовтня 2025 року (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Никончук Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і до 7 жовтня 2025 року противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Аналіз даних Генерального штабу дає змогу оцінити масштаб втрат і зміни на фронті за цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Згідно з даними Генштабу, загальні втрати противника станом на 7 жовтня 2025 року становили приблизно 1 117 360 осіб, що на 1020 більше порівняно з попереднім зведенням, за 6 жовтня. Ці цифри відображають вплив бойових дій на особовий склад і ефективність оборонних операцій.

Втрати авіації та вертольотів

За період з 24.02.2022 по 07.10.2025 противник позбувся 427 літаків і 346 гелікоптерів, що свідчить про суттєві втрати в повітряній компоненті.

Бронетехніка та артилерія

Збиток у бронетехніці продовжує залишатися значним:

  • Танки: 11 238 (+3)

  • Бойові броньовані машини: 23 319 (+6)

  • Артилерійські системи: 33 493 (+29)

  • РСЗВ: 1 516

Ці дані показують систематичне зниження мобільності та вогневої потужності противника.

Безпілотні літальні апарати та ракети

Противник втратив 67 564 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+338) і 3 841 крилату ракету, що знижує можливості розвідки та ураження цілей на далеких дистанціях.

Морська та спеціальна техніка

Зафіксовано втрати:

  • Кораблі/катери: 28

  • Підводні човни: 1

  • Спеціальна техніка: 3 973 (+2)

  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 575 (+79)

  • Засоби ППО: 1 224 (+1)

Ці дані підкреслюють уразливість морських і допоміжних підрозділів противника.

Зведення Генштабу підтверджує систематичне зниження боєздатності противника за всіма напрямками - від особового складу до важкої техніки та авіації. Динаміка втрат продовжує впливати на стратегічну ситуацію на фронті.

Нагадуємо, що з початку 6 жовтня на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень. Російські окупанти ведуть наступальні дії практично за всіма напрямками, при цьому найінтенсивніші атаки зафіксовано в районі Покровська.

Зазначимо, що найближчим часом російська армія зосереджуватиме зусилля на Покровському та Добропільському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається напруженою: противник активно штурмує позиції наших військ, створюючи чисельну і технічну перевагу в 5-6 разів на ключових ділянках.

Генштаб ВСУВійна в Україні