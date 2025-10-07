RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Потери противника на 7 октября 2025 года: свежие данные Генштаба

Иллюстративное фото: потери противника на 7 октября 2025 года (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 7 октября 2025 года противник понес значительные потери в живой силе и технике. Анализ данных Генерального штаба позволяет оценить масштаб утрат и изменения на фронте за это время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Согласно данным Генштаба, общие потери противника по состоянию на 7 октября 2025 года составили примерно 1 117 360 человек, что на 1020 больше по сравнению с предыдущей сводкой, за 6 октября. Эти цифры отражают влияние боевых действий на личный состав и эффективность оборонительных операций.

Потери авиации и вертолетов

За период с 24.02.2022 по 07.10.2025 противник лишился 427 самолетов и 346 вертолетов, что свидетельствует о существенных потерях в воздушной компоненте.

Бронетехника и артиллерия

Ущерб в бронетехнике продолжает оставаться значительным:

  • Танки: 11 238 (+3)

  • Боевые бронированные машины: 23 319 (+6)

  • Артиллерийские системы: 33 493 (+29)

  • РСЗВ: 1 516

Эти данные показывают систематическое снижение мобильности и огневой мощи противника.

Беспилотные летательные аппараты и ракеты

Противник потерял 67 564 БПЛА оперативно-тактического уровня (+338) и 3 841 крылатую ракету, что снижает возможности разведки и поражения целей на дальних дистанциях.

Морская и специальная техника

Зафиксированы потери:

  • Корабли/катера: 28

  • Подводные лодки: 1

  • Специальная техника: 3 973 (+2)

  • Автомобильная техника и цистерны с ПММ: 63 575 (+79)

  • Средства ПВО: 1 224 (+1)

Эти данные подчеркивают уязвимость морских и вспомогательных подразделений противника.

Сводка Генштаба подтверждает систематическое снижение боеспособности противника по всем направлениям — от личного состава до тяжелой техники и авиации. Динамика потерь продолжает оказывать влияние на стратегическую ситуацию на фронте.

Напоминаем, что с начала 6 октября на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений. Российские оккупанты ведут наступательные действия практически по всем направлениям, при этом наиболее интенсивные атаки отмечены в районе Покровска.

Отметим, что в ближайшее время российская армия будет сосредоточивать усилия на Покровском и Добропольском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остаётся напряжённой: противник активно штурмует позиции наших войск, создавая численное и техническое преимущество в 5–6 раз на ключевых участках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине