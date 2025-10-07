Втрати противника на 7 жовтня 2025 року: свіжі дані Генштабу
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і до 7 жовтня 2025 року противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Аналіз даних Генерального штабу дає змогу оцінити масштаб втрат і зміни на фронті за цей час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Згідно з даними Генштабу, загальні втрати противника станом на 7 жовтня 2025 року становили приблизно 1 117 360 осіб, що на 1020 більше порівняно з попереднім зведенням, за 6 жовтня. Ці цифри відображають вплив бойових дій на особовий склад і ефективність оборонних операцій.
Втрати авіації та вертольотів
За період з 24.02.2022 по 07.10.2025 противник позбувся 427 літаків і 346 гелікоптерів, що свідчить про суттєві втрати в повітряній компоненті.
Бронетехніка та артилерія
Збиток у бронетехніці продовжує залишатися значним:
Танки: 11 238 (+3)
Бойові броньовані машини: 23 319 (+6)
Артилерійські системи: 33 493 (+29)
РСЗВ: 1 516
Ці дані показують систематичне зниження мобільності та вогневої потужності противника.
Безпілотні літальні апарати та ракети
Противник втратив 67 564 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+338) і 3 841 крилату ракету, що знижує можливості розвідки та ураження цілей на далеких дистанціях.
Морська та спеціальна техніка
Зафіксовано втрати:
Кораблі/катери: 28
Підводні човни: 1
Спеціальна техніка: 3 973 (+2)
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 575 (+79)
Засоби ППО: 1 224 (+1)
Ці дані підкреслюють уразливість морських і допоміжних підрозділів противника.
Зведення Генштабу підтверджує систематичне зниження боєздатності противника за всіма напрямками - від особового складу до важкої техніки та авіації. Динаміка втрат продовжує впливати на стратегічну ситуацію на фронті.
Нагадуємо, що з початку 6 жовтня на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень. Російські окупанти ведуть наступальні дії практично за всіма напрямками, при цьому найінтенсивніші атаки зафіксовано в районі Покровська.
Зазначимо, що найближчим часом російська армія зосереджуватиме зусилля на Покровському та Добропільському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається напруженою: противник активно штурмує позиції наших військ, створюючи чисельну і технічну перевагу в 5-6 разів на ключових ділянках.