Втрати противника на 7 жовтня 2025 року: свіжі дані Генштабу

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і до 7 жовтня 2025 року противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Аналіз даних Генерального штабу дає змогу оцінити масштаб втрат і зміни на фронті за цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Згідно з даними Генштабу, загальні втрати противника станом на 7 жовтня 2025 року становили приблизно 1 117 360 осіб, що на 1020 більше порівняно з попереднім зведенням, за 6 жовтня. Ці цифри відображають вплив бойових дій на особовий склад і ефективність оборонних операцій.

Втрати авіації та вертольотів

За період з 24.02.2022 по 07.10.2025 противник позбувся 427 літаків і 346 гелікоптерів, що свідчить про суттєві втрати в повітряній компоненті.

Бронетехніка та артилерія

Збиток у бронетехніці продовжує залишатися значним:

Танки: 11 238 (+3)

Бойові броньовані машини: 23 319 (+6)

Артилерійські системи: 33 493 (+29)

РСЗВ: 1 516

Ці дані показують систематичне зниження мобільності та вогневої потужності противника.

Безпілотні літальні апарати та ракети

Противник втратив 67 564 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+338) і 3 841 крилату ракету, що знижує можливості розвідки та ураження цілей на далеких дистанціях.

Морська та спеціальна техніка

Зафіксовано втрати:

Кораблі/катери: 28

Підводні човни: 1

Спеціальна техніка: 3 973 (+2)

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 575 (+79)

Засоби ППО: 1 224 (+1)

Ці дані підкреслюють уразливість морських і допоміжних підрозділів противника.

Зведення Генштабу підтверджує систематичне зниження боєздатності противника за всіма напрямками - від особового складу до важкої техніки та авіації. Динаміка втрат продовжує впливати на стратегічну ситуацію на фронті.