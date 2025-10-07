Потери противника на 7 октября 2025 года: свежие данные Генштаба
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 7 октября 2025 года противник понес значительные потери в живой силе и технике. Анализ данных Генерального штаба позволяет оценить масштаб утрат и изменения на фронте за это время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Согласно данным Генштаба, общие потери противника по состоянию на 7 октября 2025 года составили примерно 1 117 360 человек, что на 1020 больше по сравнению с предыдущей сводкой, за 6 октября. Эти цифры отражают влияние боевых действий на личный состав и эффективность оборонительных операций.
Потери авиации и вертолетов
За период с 24.02.2022 по 07.10.2025 противник лишился 427 самолетов и 346 вертолетов, что свидетельствует о существенных потерях в воздушной компоненте.
Бронетехника и артиллерия
Ущерб в бронетехнике продолжает оставаться значительным:
-
Танки: 11 238 (+3)
-
Боевые бронированные машины: 23 319 (+6)
-
Артиллерийские системы: 33 493 (+29)
-
РСЗВ: 1 516
Эти данные показывают систематическое снижение мобильности и огневой мощи противника.
Беспилотные летательные аппараты и ракеты
Противник потерял 67 564 БПЛА оперативно-тактического уровня (+338) и 3 841 крылатую ракету, что снижает возможности разведки и поражения целей на дальних дистанциях.
Морская и специальная техника
Зафиксированы потери:
-
Корабли/катера: 28
-
Подводные лодки: 1
-
Специальная техника: 3 973 (+2)
-
Автомобильная техника и цистерны с ПММ: 63 575 (+79)
-
Средства ПВО: 1 224 (+1)
Эти данные подчеркивают уязвимость морских и вспомогательных подразделений противника.
Сводка Генштаба подтверждает систематическое снижение боеспособности противника по всем направлениям — от личного состава до тяжелой техники и авиации. Динамика потерь продолжает оказывать влияние на стратегическую ситуацию на фронте.
Напоминаем, что с начала 6 октября на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений. Российские оккупанты ведут наступательные действия практически по всем направлениям, при этом наиболее интенсивные атаки отмечены в районе Покровска.
Отметим, что в ближайшее время российская армия будет сосредоточивать усилия на Покровском и Добропольском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остаётся напряжённой: противник активно штурмует позиции наших войск, создавая численное и техническое преимущество в 5–6 раз на ключевых участках.