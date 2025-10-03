Втрати противника на 3 жовтня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Нагадуємо, що в період з 1 по 2 жовтня на лінії фронту відбулося 158 бойових інцидентів. Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок, де українські війська відбили 45 атак російських підрозділів.

Зазначимо, що найближчим часом російські збройні сили продовжать концентрувати свої зусилля переважно на двох стратегічно важливих напрямках - Покровському та Добропільському. На цих ділянках фронту очікується посилення обстрілів і спроб прориву оборони українських військ. Аналітики зазначають, що вибір цих напрямків пов'язаний з їхньою тактичною значущістю: контроль над ними дає змогу тримати під тиском сусідні райони й створювати загрозу для комунікацій противника.