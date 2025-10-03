Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику

На 3 октября 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика учитывает уточненные разведданные, включая боевую технику, артиллерию, БПЛА и личный состав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Уточненная статистика учитывает свежие разведывательные сведения и корректирует данные по личному составу, боевой технике, артиллерии, РСЗО, БПЛА и крылатым ракетам.
С 24 февраля 2022 года по 3 октября 2025 года ориентировочные потери противника составляют:
Личный состав: ~1 113 430 человек (+970 за сутки)
Танки: 11 226 (+1)
Боевая бронетехника: 23 298 (+1)
Артиллерийские системы: 33 413 (+13)
РСЗО: 1 514 (+1)
Средства ПВО: 1 222 единицы
Самолеты: 427
Вертолеты: 346
БПЛА оперативно-тактического уровня: 66 093 (+273)
Крылатые ракеты: 3 793
Корабли и катера: 28
Подлодки: 1
Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 63 325 (+44)
Специальная техника: 3 970
Среди них учитываются как транспортные средства, так и инженерная и другая специализированная техника, что отражает общие возможности противника по передвижению и обеспечению войск.
Напоминаем, что в период с 1 по 2 октября на линии фронта произошло 158 боевых инцидентов. Наиболее напряжённой остается Покровское направление, где украинские войска отразили 45 атак российских подразделений.
Отметим, что в ближайшее время российские вооруженные силы продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях — Покровском и Добропольском. На этих участках фронта ожидается усиление обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск. Аналитики отмечают, что выбор этих направлений связан с их тактической значимостью: контроль над ними позволяет держать под давлением соседние районы и создавать угрозу для коммуникаций противника.