Потери противника на 3 октября: Генштаб опубликовал свежую статистику

Напоминаем, что в период с 1 по 2 октября на линии фронта произошло 158 боевых инцидентов. Наиболее напряжённой остается Покровское направление, где украинские войска отразили 45 атак российских подразделений.

Отметим, что в ближайшее время российские вооруженные силы продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях — Покровском и Добропольском. На этих участках фронта ожидается усиление обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск. Аналитики отмечают, что выбор этих направлений связан с их тактической значимостью: контроль над ними позволяет держать под давлением соседние районы и создавать угрозу для коммуникаций противника.