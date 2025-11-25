ua en ru
Втрати противника на 25 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 07:48
Втрати противника на 25 листопада: Генштаб надав свіжу статистику Фото: знищена техніка (Генштаб ЗСУ)
Автор: Никончук Анастасія

За 25 листопада Україна зафіксувала нові дані про втрати противника на всіх напрямках. Військові аналітики відзначають зростання кількості знищеної техніки та озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За оперативною інформацією, загальні втрати противника становили приблизно 116 570 осіб, що на 1 120 більше порівняно з попереднім зведенням за 24 листопада.

Серед техніки зафіксовано: 11 368 танків (+2), 23 624 бойові бронемашини (+4) і 34 644 артилерійські системи (+18).

Також відмічено 1 549 реактивних систем залпового вогню та 1 250 засобів протиповітряної оборони (+2).

Авіація та безпілотні апарати

Противник втратив 428 літаків і 347 вертольотів. Оперативно-тактичні безпілотники сягнули 84 217 одиниць, додалося 448 нових апаратів. Також зафіксовано 3 981 крилату ракету.

Морський та автомобільний флот

На морському напрямку втрати склали 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Автомобільна техніка та автоцистерни збільшилися на 112 одиниць, сягнувши 68 118. Спеціальна техніка додала 3 одиниці, загальний показник - 4 006.

Нагадуємо, що США продовжують роботу над внесенням змін до пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні, водночас останній раунд переговорів завершився заявою про досягнутий прогрес та очікування наступних кроків.

Зазначимо, що в ніч на 25 листопада Київ зазнав масштабної атаки із застосуванням крилатих і балістичних ракет, дронів-камікадзе і ракет типу "Кинджал", унаслідок чого було пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки в центральній частині міста та на лівому березі, постраждало семеро людей, 18 удалося врятувати, повідомляється про двох загиблих.

