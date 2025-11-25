Втрати противника на 25 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

За 25 листопада Україна зафіксувала нові дані про втрати противника на всіх напрямках. Військові аналітики відзначають зростання кількості знищеної техніки та озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

На морському напрямку втрати склали 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

За оперативною інформацією, загальні втрати противника становили приблизно 116 570 осіб, що на 1 120 більше порівняно з попереднім зведенням за 24 листопада.

Нагадуємо, що США продовжують роботу над внесенням змін до пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні, водночас останній раунд переговорів завершився заявою про досягнутий прогрес та очікування наступних кроків.

Зазначимо, що в ніч на 25 листопада Київ зазнав масштабної атаки із застосуванням крилатих і балістичних ракет, дронів-камікадзе і ракет типу "Кинджал", унаслідок чого було пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки в центральній частині міста та на лівому березі, постраждало семеро людей, 18 удалося врятувати, повідомляється про двох загиблих.