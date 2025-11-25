Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

За 25 ноября Украина зафиксировала новые данные о потерях противника на всех направлениях. Военные аналитики отмечают рост числа уничтоженной техники и вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По оперативной информации, общие потери противника составили примерно 116 570 человек, что на 1 120 больше по сравнению с предыдущей сводкой за 24 ноября.

Напоминаем, что США продолжают работу над внесением изменений в предложение по урегулированию конфликта в Украине, при этом последний раунд переговоров завершился заявлением о достигнутом прогрессе и ожидании следующих шагов.

Отметим, что в ночь на 25 ноября Киев подвергся масштабной атаке с применением крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и ракет типа "Кинжал", в результате чего были повреждены как минимум две многоэтажки в центральной части города и на левом берегу, пострадали семь человек, 18 удалось спасти, сообщается о двух погибших.