Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику
За 25 ноября Украина зафиксировала новые данные о потерях противника на всех направлениях. Военные аналитики отмечают рост числа уничтоженной техники и вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По оперативной информации, общие потери противника составили примерно 116 570 человек, что на 1 120 больше по сравнению с предыдущей сводкой за 24 ноября.
Среди техники зафиксировано: 11 368 танков (+2), 23 624 боевых бронемашин (+4) и 34 644 артиллерийских систем (+18).
Также отмечено 1 549 реактивных систем залпового огня и 1 250 средств противовоздушной обороны (+2).
Авиация и беспилотные аппараты
Противник потерял 428 самолетов и 347 вертолетов. Оперативно-тактические беспилотники достигли 84 217 единиц, прибавилось 448 новых аппаратов. Также зафиксировано 3 981 крылатая ракета.
Морской и автомобильный флот
На морском направлении потери составили 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.
Автомобильная техника и автоцистерны увеличились на 112 единиц, достигнув 68 118. Специальная техника прибавила 3 единицы, общий показатель — 4 006.
Напоминаем, что США продолжают работу над внесением изменений в предложение по урегулированию конфликта в Украине, при этом последний раунд переговоров завершился заявлением о достигнутом прогрессе и ожидании следующих шагов.
Отметим, что в ночь на 25 ноября Киев подвергся масштабной атаке с применением крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и ракет типа "Кинжал", в результате чего были повреждены как минимум две многоэтажки в центральной части города и на левом берегу, пострадали семь человек, 18 удалось спасти, сообщается о двух погибших.