ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина, Вторник 25 ноября 2025 07:48
UA EN RU
Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику Фото: уничтоженная техника (Генштаб ВСУ)
Автор: Никончук Анастасия

За 25 ноября Украина зафиксировала новые данные о потерях противника на всех направлениях. Военные аналитики отмечают рост числа уничтоженной техники и вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По оперативной информации, общие потери противника составили примерно 116 570 человек, что на 1 120 больше по сравнению с предыдущей сводкой за 24 ноября.

Среди техники зафиксировано: 11 368 танков (+2), 23 624 боевых бронемашин (+4) и 34 644 артиллерийских систем (+18).

Также отмечено 1 549 реактивных систем залпового огня и 1 250 средств противовоздушной обороны (+2).

Авиация и беспилотные аппараты

Противник потерял 428 самолетов и 347 вертолетов. Оперативно-тактические беспилотники достигли 84 217 единиц, прибавилось 448 новых аппаратов. Также зафиксировано 3 981 крылатая ракета.

Морской и автомобильный флот

На морском направлении потери составили 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.

Автомобильная техника и автоцистерны увеличились на 112 единиц, достигнув 68 118. Специальная техника прибавила 3 единицы, общий показатель — 4 006.

Потери противника на 25 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Напоминаем, что США продолжают работу над внесением изменений в предложение по урегулированию конфликта в Украине, при этом последний раунд переговоров завершился заявлением о достигнутом прогрессе и ожидании следующих шагов.

Отметим, что в ночь на 25 ноября Киев подвергся масштабной атаке с применением крылатых и баллистических ракет, дронов-камикадзе и ракет типа "Кинжал", в результате чего были повреждены как минимум две многоэтажки в центральной части города и на левом берегу, пострадали семь человек, 18 удалось спасти, сообщается о двух погибших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины