Втрати противника на 23 жовтня: оновлене зведення Генштабу ЗСУ

Зведення Генштабу на 23 жовтня відображає оновлені дані щодо втрат противника та кількості знищеної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 23 жовтня 2025 року орієнтовні втрати особового складу противника склали близько 1 134 170 осіб, збільшившись за останню добу на 920.

Авіація ворога втратила 428 літаків і 346 вертольотів, а кількість танків сягнула 11 282, що на 2 більше, ніж раніше.

Безпілотні літальні апарати та бронетехніка

Оперативно-тактичні БПЛА противника становлять 73 386 одиниць, збільшившись за добу на 626. Бойових бронетранспортерів знищено 23 453 (+6), артилерійських систем - 33 938 (+24), а крилатих ракет - 3 880 (+16). РСЗВ противника налічується 1 525 одиниць (+1).

Морська та протиповітряна техніка

На морі втрачено 28 кораблів і катерів, підводні човни - 1. Засоби ППО становлять 1 230 одиниць (+1). Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 65 228 (+106), а спеціальної техніки - 3 981 одиниця.

Дані Генерального штабу ЗСУ на 23 жовтня підтверджують безперервний опір і ефективність оборони, показуючи високі втрати противника як за особовим складом, так і за військовою технікою.