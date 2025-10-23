Потери противника на 23 октября: обновленная сводка Генштаба ВСУ

Сводка Генштаба на 23 октября отражает обновленные данные по потерям противника и количеству уничтоженной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 23 октября 2025 года ориентировочные потери личного состава противника составили около 1 134 170 человек, увеличившись за последние сутки на 920.

Авиация врага потеряла 428 самолетов и 346 вертолетов, а количество танков достигло 11 282, что на 2 больше, чем ранее.

Беспилотные летательные аппараты и бронетехника

Оперативно-тактические БПЛА противника составляют 73 386 единиц, увеличившись за сутки на 626. Боевых бронетранспортеров уничтожено 23 453 (+6), артиллерийских систем – 33 938 (+24), а крылатых ракет – 3 880 (+16). РСЗО противника насчитывается 1 525 единиц (+1).

Морская и противовоздушная техника

На море потеряно 28 кораблей и катеров, подводные лодки – 1. Средства ПВО составляют 1 230 единиц (+1). Автомобильной техники и автоцистерн уничтожено 65 228 (+106), а специальной техники – 3 981 единица.

Данные Генерального штаба ЗСУ на 23 октября подтверждают непрерывное сопротивление и эффективность обороны, показывая высокие потери противника как по личному составу, так и по военной технике.