Втрати окупантів і успіхи ЗСУ: Генштаб назвав найзапекліший напрямок боїв

Станом на 22:00 15 серпня 2025 року за добу на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче відбивають атаки російських загарбників, завдаючи їм суттєвих втрат.

Загалом за останню добу російські окупанти здійснили два ракетні й 77 авіаційних удари, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіабомби. Крім того, ворог залучив 1 568 дронів-камікадзе та провів близько 4 000 обстрілів різними видами артилерії.

Ситуація на окремих ділянках фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Росіяни завдали 13 авіаударів, скинули 32 керовані авіабомби та здійснили 165 обстрілів, у тому числі чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Вовчанська та Кам’янки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався просунутися у районах Петропавлівки та Загризового, проте українські захисники успішно відбили атаки.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили вісім атак поблизу Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Ямполя, Григорівки. Чотири бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські війська відбили п’ять атак окупантів поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та Сіверська. Одне зіткнення ще не завершене.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог шість разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Найзапекліший опір сьогодні відбувається на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 35 атак у районах Полтавки, Володимирівки, Федорівки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Проміня, Покровська, Звірового, Удачного, Дачного та Новоукраїнки. Два бойові зіткнення тривають до цього часу. Сили оборони знищили 172 окупантів, з яких 132 - безповоротно, а також сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління БПЛА.

На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів намагався прорвати оборону в районах Комишувахи, Зеленого Поля, Маліївки, Запорізького та Ольгівки. Два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я, а на Оріхівському напрямку наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили п’ять атак у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.