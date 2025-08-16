Потери оккупантов и успехи ВСУ: Генштаб назвал самое ожесточенное направление боев

По состоянию на 22:00 15 августа 2025 года за сутки на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские защитники решительно отражают атаки российских захватчиков, нанося им существенные потери.

Всего за последние сутки российские оккупанты осуществили два ракетных и 77 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 133 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг привлек 1 568 дронов-камикадзе и провел около 4 000 обстрелов различными видами артиллерии.

Ситуация на отдельных участках фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Россияне нанесли 13 авиаударов, сбросили 32 управляемые авиабомбы и осуществили 165 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска и Каменки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Петропавловки и Загрызово, однако украинские защитники успешно отбили атаки.

На Лиманском направлении россияне совершили восемь атак вблизи Карповки, Шандриголово, Колодязов, Ямполя, Григорьевки. Четыре боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские войска отбили пять атак оккупантов вблизи Григорьевки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и Северска. Одно столкновение еще не завершено.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

Самое ожесточенное сопротивление сегодня происходит на Покровском направлении, где оккупанты совершили 35 атак в районах Полтавки, Владимировки, Федоровки, Новоэкономичного, Родинского, Сухецкого, Проминя, Покровска, Звирово, Удачного, Дачного и Новоукраинки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Силы обороны уничтожили 172 оккупантов, из которых 132 - безвозвратно, а также семь автомобилей, четыре мотоцикла, 106 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления БПЛА.

На Новопавловском направлении враг двенадцать раз пытался прорвать оборону в районах Камышевахи, Зеленого Поля, Малиевки, Запорожского и Ольговки. Два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье, а на Ореховском направлении наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили пять атак в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.