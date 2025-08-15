Літак, дрони та 940 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Фото: ЗСУ вдалось знищити за добу два танки окупантів (Getty Images)
За минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотнкиів. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 068 040 (+940) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 106 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 23 133 (+3) од.;
- артилерійських систем - 31 498 (+40) од.;
- РСЗВ - 1467 (+1) од.;
- засоби ППО - 1207 од.;
- літаків - 422 (+1) од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 51 190 (+147) од.;
- крилатих ракет - 3558 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 58 596 (+140) од.;
- спеціальної техніки - 3940 (+3) од.
Росіяни втратили літак Су-30СМ
Нагадаємо, вчора Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Зокрема, ворог виконував завдання на південний схід від острова, після чого "судно, ймовірно, впало з невстановлених" причин.
Також у ВМС повідомили, що окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, але на морі знайшли лише уламки літака. Пілотів виявлено не було.