Літак, дрони та 940 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 14 на 15 серпня, ворог втратив на полі бою літак, 940 осіб особового складу та близько 150 одиниць безпілотнкиів. Також ЗСУ знищили й іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

Росіяни втратили літак Су-30СМ

Нагадаємо, вчора Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Зокрема, ворог виконував завдання на південний схід від острова, після чого "судно, ймовірно, впало з невстановлених" причин.

Також у ВМС повідомили, що окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію, але на морі знайшли лише уламки літака. Пілотів виявлено не було.