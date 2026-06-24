До "втрати" грошей - лічені дні: кому треба терміново пройти "Скринінг здоров'я 40+"

Декому з учасників програми "Скринінг здоров'я 40+" потрібно оплатити обстеження та пройти його вже найближчими днями. Інакше виділені на це гроші автоматично повернуться до дербюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Головне: Дедлайн для "старих" заявок : ті, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, мають пройти та оплатити скринінг до 30 червня включно, інакше гроші повернуться до бюджету.

: ті, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, мають пройти та оплатити скринінг до 30 червня включно, інакше гроші повернуться до бюджету. Правило для інших заявок : для тих, хто отримав кошти після 1 травня, встановлено "ліміт" у два місяці з моменту надходження суми на рахунок.

: для тих, хто отримав кошти після 1 травня, встановлено "ліміт" у два місяці з моменту надходження суми на рахунок. Спрощений доступ: з травня подати заявку на скринінг можна в будь-який час через "Дію" або ЦНАП - чекати 30 днів після дня народження більше не потрібно.

Кому пройти "Скринінг здоров'я" треба терміново

У МОЗ нагадали, що декому з громадян оплатити послугу в межах програми "Скринінг здоров'я 40+" необхідно до 30 червня 2026 року включно.

Йдеться про людей, яким зарахували 2000 гривень коштів підтримки (на участь у програмі) до 1 травня.

Якщо не використати ці гроші вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Невикористані кошти автоматично повертаються до держбюджету (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Отже, учасникам програми, які отримали кошти до 1 травня, але досі не пройшли скринінг, вже найближчими днями потрібно:

обрати медичний заклад;

зв'язатися з ним;

записатися на обстеження.

Перелік медичних закладів, у яких доступна послуга, можна переглянути онлайн - на офіційному сайті програми (всього доступні 2 227 місць надання послуг по всій країні).

Заклад охорони здоров'я для проходження скринінгу можна обрати незалежно від місця проживання або реєстрації (карта: screening.moz.gov.ua)

У МОЗ зауважили, що для людей, яким кошти підтримки були зараховані після 1 травня 2026 року, діє новий строк їх використання.

Оплатити послугу скринінгу необхідно впродовж двох місяців із моменту надходження коштів.

"Якщо не використати їх упродовж цього часу, вони також автоматично повернуться до державного бюджету", - наголосили у міністерстві.

Що включає програма "Скринінг здоров'я 40+"

"Скринінг здоров'я 40+" - це національна програма для українців та українок віком від 40 років, яка стартувала у 2026 році.

Вона включає:

базові обстеження для раннього виявлення хвороб;

щорічну перевірку серця, рівня цукру та ментального здоров'я.

У межах програми передбачені:

фізикальне дослідження (вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);

опитування щодо способу життя, скринінг симптомів та виявлення ризиків;

лабораторні дослідження, які показують, як працюють серце, судини і нирки.

"Нині заявки на отримання коштів для участі у програмі подали вже понад мільйон українців та українок віком від 40 років", - повідомили в МОЗ.

Основне про програму "Скринінг здоров'я 40+" (інфографіка: screening.moz.gov.ua)

Як записатись, щоб взяти участь у програмі

З 1 травня 2026 року механізм участі у програмі було оновлено.

Йдеться про те, що українці та українки віком від 40 років можуть подати заявку в будь-який зручний час - чекати 30 днів після дня народження більше не потрібно.

Зробити це можна: