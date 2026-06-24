ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

До "потери" денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти "Скрининг здоровья 40+"

12:32 24.06.2026 Ср
3 мин
Если не пройти бесплатное обследование вовремя, государственная поддержка "сгорит"
aimg Ирина Костенко
До "потери" денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти "Скрининг здоровья 40+" "Скрининг здоровья 40+" важно пройти вовремя (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Некоторым участникам программы "Скрининг здоровья 40+" нужно оплатить обследование и пройти его уже в ближайшие дни. Иначе выделенные на это деньги автоматически вернутся в госбюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • Дедлайн для "старых" заявок: те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, должны пройти и оплатить скрининг до 30 июня включительно, иначе деньги вернутся в бюджет.
  • Правило для других заявок: для тех, кто получил средства после 1 мая, установлен "лимит" в два месяца с момента поступления суммы на счет.
  • Упрощенный доступ: с мая подать заявку на скрининг можно в любое время через "Дію" или ЦНАП - ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.

Кому пройти "Скрининг здоровья" нужно срочно

В Минздраве напомнили, что некоторым гражданам оплатить услугу в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" необходимо до 30 июня 2026 года включительно.

Речь идет о людях, которым засчитали 2000 гривен средств поддержки (на участие в программе) до 1 мая.

Если не использовать эти деньги вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

До &quot;потери&quot; денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти &quot;Скрининг здоровья 40+&quot;Неиспользованные средства автоматически возвращаются в госбюджет (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Итак, участникам программы, которые получили средства до 1 мая, но до сих пор не прошли скрининг, уже в ближайшие дни нужно:

  • выбрать медицинское учреждение;
  • связаться с ним;
  • записаться на обследование.

Список медицинских учреждений, в которых доступна услуга, можно просмотреть онлайн - на официальном сайте программы (всего доступно 2 227 мест предоставления услуг по всей стране).

До &quot;потери&quot; денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти &quot;Скрининг здоровья 40+&quot;Заведение здравоохранения для прохождения скрининга можно выбрать независимо от места жительства или регистрации (карта: screening.moz.gov.ua)

В Минздраве отметили, что для людей, которым средства поддержки были зачислены после 1 мая 2026 года, действует новый срок их использования.

Оплатить услугу скрининга необходимо в течение двух месяцев с момента поступления денежных средств.

"Если не использовать их в течение этого времени, они также автоматически вернутся в государственный бюджет", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также: Больше не нужно ждать месяц: в Минздраве обновили правила программы "Скрининг здоровья 40+"

Что включает программа "Скрининг здоровья 40+"

"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа для украинцев и украинок в возрасте от 40 лет, которая стартовала в 2026 году.

Она включает:

  • базовые обследования для раннего выявления заболеваний;
  • ежегодную проверку сердца, уровня сахара и ментального здоровья.

В рамках программы предусмотрены:

  • физикальное исследование (измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.п.);
  • опрос насчет образа жизни, скрининг симптомов и выявление рисков;
  • лабораторные исследования, которые показывают, как работают сердце, сосуды и почки.

"Сейчас заявки на получение средств для участия в программе подали уже более миллиона украинцев и украинок в возрасте от 40 лет", - сообщили в Минздраве.

До &quot;потери&quot; денег - считанные дни: кому нужно срочно пройти &quot;Скрининг здоровья 40+&quot;Основное о программе "Скрининг здоровья 40+" (инфографика: screening.moz.gov.ua)

Как записаться, чтобы принять участие в программе

С 1 мая 2026 года механизм участия в программе был обновлен.

Речь о том, что украинцы и украинки в возрасте от 40 лет могут подать заявку в любое удобное время - ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.

Сделать это можно:

  • либо через приложение "Дія" (онлайн);
  • либо через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Напомним, ранее мы объясняли, чем на самом деле программа "Скрининг здоровья 40+" отличается от визита к семейному врачу.

Кроме того, мы рассказывали, какую важную операцию на сердце сделали бесплатной для всех украинцев.

Читайте также, какие медуслуги гарантирует государство детям и будущим родителям (за что платить не нужно).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство здравоохранения Украины ЦПАУ Дия Выплаты Медицинская помощь Врачи Здоровье Советы Больницы
Новости
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
Аналитика
Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"