Втрати бізнесу через атаки РФ у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів, - Корецький

За його словами, Росія посилює удари по українських підприємствах та інфраструктурі, що завдає значних збитків економіці.

Питання захисту бізнесу він обговорив із керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б’єрде.

"Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Тому захист підприємств від воєнних ризиків є одним із наших пріоритетів", - зазначив Корецький.

В уряді вже працюють над створенням Фонду страхування воєнних ризиків. Він поєднуватиме підтримку доступного страхування для підприємців та механізми часткової компенсації вже завданих збитків.

Під час зустрічі сторони обговорили різні фінансові інструменти для наповнення цього фонду.

Україна та Світовий банк продовжать розробляти ефективну модель, до якої планують залучити міжнародні фінансові установи та страховий ринок.

Окрему увагу під час переговорів приділили програмі SPUR 2.0 та пошуку нових донорів для розширення фінансової допомоги Україні.

Корецький наголосив, що попередня програма добре себе зарекомендувала, тож співпрацю у цьому напрямку продовжать.