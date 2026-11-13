Втрати бізнесу через атаки РФ у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів, - Корецький

Прямі втрати українського бізнесу через російські атаки у 2026 році можуть сягнути 8 мільярдів доларів. Через це Кабмін готує запуск спеціального фонду страхування воєнних ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
За його словами, Росія посилює удари по українських підприємствах та інфраструктурі, що завдає значних збитків економіці.
Питання захисту бізнесу він обговорив із керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б’єрде.
"Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Тому захист підприємств від воєнних ризиків є одним із наших пріоритетів", - зазначив Корецький.
В уряді вже працюють над створенням Фонду страхування воєнних ризиків. Він поєднуватиме підтримку доступного страхування для підприємців та механізми часткової компенсації вже завданих збитків.
Під час зустрічі сторони обговорили різні фінансові інструменти для наповнення цього фонду.
Україна та Світовий банк продовжать розробляти ефективну модель, до якої планують залучити міжнародні фінансові установи та страховий ринок.
Окрему увагу під час переговорів приділили програмі SPUR 2.0 та пошуку нових донорів для розширення фінансової допомоги Україні.
Корецький наголосив, що попередня програма добре себе зарекомендувала, тож співпрацю у цьому напрямку продовжать.
Нагадаємо, що 2 грудня у Львові пройде XIII RAU Summit 2026 - підсумкова бізнес-подія року для власників та топменеджерів ритейлу і торговельної нерухомості.
Головна тема саміту - "Скільки коштує стійкість?" - об'єднає керівників провідних компаній для обговорення інвестицій та стратегій розвитку на 2027 рік.
А вже 3 грудня там же відбудеться церемонія нагородження найкращих компаній галузі RAU Awards 2026.
Крім того, 11 листопада Верховна Рада підтримала закон про спрощення ПДВ для ФОПів та бізнесу.
Документ передбачає автоматичне заповнення податкової звітності в електронному кабінеті та підвищення порогу для проведення податкових перевірок зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень.
Також підприємці зможуть самостійно обирати звітний період - місяць або квартал.