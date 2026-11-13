Потери бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов, - Корецкий

По его словам, Россия усиливает удары по украинским предприятиям и инфраструктуре, что наносит значительный ущерб экономике.

Вопрос защиты бизнеса он обсудил с управляющим директором по операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде.

"Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги. По нашим оценкам, прямые потери бизнеса в 2026 году могут составить 8 млрд долларов. Поэтому защита предприятий от военных рисков является одним из наших приоритетов", - отметил Корецкий.

В правительстве уже работают над созданием Фонда страхования военных рисков. Он будет совмещать поддержку доступного страхования для предпринимателей и механизмы частичной компенсации уже нанесенного ущерба.

В ходе встречи стороны обсудили разные финансовые инструменты для наполнения этого фонда.

Украина и Всемирный банк продолжат разрабатывать эффективную модель, в которую планируют привлечь международные финансовые учреждения и страховой рынок.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено программе SPUR 2.0 и поиску новых доноров для расширения финансовой помощи Украине.

Корецкий подчеркнул, что предыдущая программа хорошо себя зарекомендовала, поэтому сотрудничество в этом направлении продолжат.