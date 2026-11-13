Потери бизнеса из-за атак РФ в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов, - Корецкий

Прямые потери украинского бизнеса из-за российских атак в 2026 году могут составить 8 миллиардов долларов. Поэтому Кабмин готовит запуск специального фонда страхования военных рисков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
По его словам, Россия усиливает удары по украинским предприятиям и инфраструктуре, что наносит значительный ущерб экономике.
Вопрос защиты бизнеса он обсудил с управляющим директором по операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде.
"Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги. По нашим оценкам, прямые потери бизнеса в 2026 году могут составить 8 млрд долларов. Поэтому защита предприятий от военных рисков является одним из наших приоритетов", - отметил Корецкий.
В правительстве уже работают над созданием Фонда страхования военных рисков. Он будет совмещать поддержку доступного страхования для предпринимателей и механизмы частичной компенсации уже нанесенного ущерба.
В ходе встречи стороны обсудили разные финансовые инструменты для наполнения этого фонда.
Украина и Всемирный банк продолжат разрабатывать эффективную модель, в которую планируют привлечь международные финансовые учреждения и страховой рынок.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено программе SPUR 2.0 и поиску новых доноров для расширения финансовой помощи Украине.
Корецкий подчеркнул, что предыдущая программа хорошо себя зарекомендовала, поэтому сотрудничество в этом направлении продолжат.
Напомним, что 2 декабря во Львове пройдет XIII RAU Summit 2026 - итоговое бизнес-событие года для владельцев и топ-менеджеров ритейла и торговой недвижимости.
Главная тема саммита - "Сколько стоит устойчивость?" - объединит руководителей ведущих компаний для обсуждения инвестиций и стратегий развития на 2027 год.
А уже 3 декабря там же состоится церемония награждения лучших компаний RAU Awards 2026.
Кроме того, 11 ноября Верховная Рада поддержала закон об упрощении НДС для ФЛП и бизнеса.
Документ предусматривает автоматическое заполнение налоговой отчетности в электронном кабинете и повышение порога для проведения налоговых проверок со 100 тысяч до 1 миллиона гривен.
Также предприниматели смогут самостоятельно выбирать отчетный период - месяц или квартал.