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Скільки коштує стійкість бізнесу? У Львові пройде RAU Summit 2026 за участю топменеджерів ритейлу

14:29 13.11.2026 Пт
3 хв
aimg Анна Шиканова
Скільки коштує стійкість бізнесу? У Львові пройде RAU Summit 2026 за участю топменеджерів ритейлу Деталі про RAU Summit 2026 у Львові (фото: summit.rau.ua)
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2 грудня у Львові відбудеться XIII RAU Summit 2026 - бізнес-подія року для власників, CEO та топменеджерів ритейлу й торговельної нерухомості. Головна тема саміту: "Скільки коштує стійкість?" і вона об'єднає керівників провідних українських компаній для обговорення викликів, інвестиційних можливостей і стратегій розвитку бізнесу на 2027 рік.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на організаторів заходу.

Про що будуть говорити на саміті?

Український бізнес продовжує працювати, відновлюватися та інвестувати попри постійні виклики. Однак стійкість має свою ціну: втрати активів, перебудова логістики, енергонезалежність, безпека та відновлення потребують значних ресурсів.

Як знаходити баланс між витратами на стійкість та інвестиціями в розвиток? Які технології вже допомагають бізнесу підвищувати ефективність? Куди інвестуватимуть компанії у 2027 році?

Саме ці питання стануть центральними на RAU Summit 2026, який традиційно об'єднає лідерів галузі для обміну практичним досвідом, стратегічних дискусій і нових партнерств.

Хто буде учасником саміту?

Серед експертів саміту - керівники провідних компаній.

Участь у саміті візьмуть:

  • Василь Даниляк - CEO OKKO;

  • Юлія Пінтескул - заступниця голови "Епіцентр К" та CEO "Епіцентр Маркетплейс";

  • Геннадій Вербиленко - CEO Comfy;

  • Микита Артемчук - CEO Prom;

  • Наталія Антоненко - генеральна директорка Порт Сіті Груп;

  • Роман Курицький - засновник Building Development;

  • Антон Скоков - керівник цифрових сервісів для бізнесу "Вчасно";

  • Костянтин Юрченко - комерційний директор цифрових сервісів для бізнесу "Вчасно";

  • Наталія Кравець - комерційна директорка Dragon Capital Property Management;

  • Артур Дізендорф - керівник відділу оренди ТРЦ Avenir Plaza;

  • Валерія Лавська - Chief Commercial Officer Promodo;

  • Галина Лакіш - комерційна директорка Lev Development.

Перелік експертів продовжує доповнюватися.

Скільки коштує стійкість бізнесу? У Львові пройде RAU Summit 2026 за участю топменеджерів ритейлу
Спікери RAU Summit 2026

Ключові теми та програма RAU Summit 2026

Програма саміту охопить п'ять стратегічних напрямів:

  • Ціна стійкості - втрати активів, децентралізація логістики, енергостійкість, безпека та інвестиції у відновлення.

  • Нова економіка торговельної нерухомості - вартість капіталу, окупність інвестицій, нові формати та споживчі настрої.

  • E-commerce 2027 - маркетплейси, штучний інтелект, омніканальність і боротьба за покупця.

  • Технології, які заробляють - рішення для автоматизації, підвищення ефективності та стійкості бізнесу.

  • Розвиток без пауз - інвестиції, M&A-угоди, масштабування та експансія міжнародних гравців.

Окрім виступів і дискусій, на учасників чекають нетворкінг із керівниками провідних компаній та брендзони партнерів, де можна буде ознайомитися з бізнес-рішеннями, новими проєктами й обговорити можливості співпраці.

Серед компаній, які представлять свої брендзони, - "Трипільське Сонце", Lev Development, "Вчасно", eSputnik, ТРК White Lines, "Наша Сила", Viatec, WR Group, Building Development, Pricer24 та mono.

Як долучитися до RAU Summit 2026

  • Дата проведення: 2 грудня 2026 року.

  • Місце проведення: місто Львів. З міркувань безпеки точну адресу локації з облаштованим укриттям повідомлять зареєстрованим учасникам.

Для гостей саміту також передбачені спеціальні знижки 15-20% на проживання в готелях Львова.

Реєстрація та детальна програма доступні за посиланням.

RAU Summit 2026 - можливість почути досвід лідерів ринку, знайти нові бізнес-контакти та визначити орієнтири розвитку на 2027 рік.

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