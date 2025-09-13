UA

Втрати армії РФ за добу: 950 солдатів та понад 100 одиниць автотехніки, - Генштаб

Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Facebook/ Ministry of Defence)
Автор: Марина Балабан

За останню добу, з 12 на 13 вересня, російські війська втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем та одну броньовану машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 093 730 (+950) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 181 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 267 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 32 707 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1486 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 825 (+358) од.;
  • крилатих ракет - 3718 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 512 (+109) од.;
  • спеціальної техніки - 3964 од.

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за добу, 12 вересня, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

Також військові РФ завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 88 КАБ, залучили 2236 дронів-камікадзе та 3593 рази обстріляли позиції ЗСУ та населених пунктів.

