Втрати армії РФ за добу: 950 солдатів та понад 100 одиниць автотехніки, - Генштаб

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за добу, 12 вересня, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

Також військові РФ завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 88 КАБ, залучили 2236 дронів-камікадзе та 3593 рази обстріляли позиції ЗСУ та населених пунктів.