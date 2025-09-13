Втрати армії РФ за добу: 950 солдатів та понад 100 одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 12 на 13 вересня, російські війська втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем та одну броньовану машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за добу, 12 вересня, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.
Також військові РФ завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 88 КАБ, залучили 2236 дронів-камікадзе та 3593 рази обстріляли позиції ЗСУ та населених пунктів.