Потери армии РФ за сутки: 950 солдат и более 100 единиц автотехники, - Генштаб

Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, за сутки, 12 сентября, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

Также военные РФ нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 88 КАБ, привлекли 2236 дронов-камикадзе и 3593 раза обстреляли позиции ВСУ и населенных пунктов.