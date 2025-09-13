RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Потери армии РФ за сутки: 950 солдат и более 100 единиц автотехники, - Генштаб

Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Facebook/ Ministry of Defence)
Автор: Марина Балабан

За последние сутки, с 12 на 13 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем и одну бронированную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 093 730 (+950) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 181 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 267 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 32 707 (+39) ед;
  • РСЗО - 1486 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1217 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 825 (+358) ед;
  • крылатых ракет - 3718 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 512 (+109) ед;
  • специальной техники - 3964 ед.

 

Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, за сутки, 12 сентября, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

Также военные РФ нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 88 КАБ, привлекли 2236 дронов-камикадзе и 3593 раза обстреляли позиции ВСУ и населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФГенштаб ВСУ