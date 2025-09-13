Потери армии РФ за сутки: 950 солдат и более 100 единиц автотехники, - Генштаб

За последние сутки, с 12 на 13 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем и одну бронированную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, за сутки, 12 сентября, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

Также военные РФ нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 88 КАБ, привлекли 2236 дронов-камикадзе и 3593 раза обстреляли позиции ВСУ и населенных пунктов.