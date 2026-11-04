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В Україні готують закон про соціальне житло: коли його мають ухвалити

13:10 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
В Україні готують закон про соціальне житло: коли його мають ухвалити Законопроєкт розробляють Міністерство розвитку громад та територій і Мінсоцполітики (фото: Getty Images)
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Україна має ухвалити базовий закон про соціальне житло до 1 червня 2027 року. Це одна з умов виконання міжнародної програми Ukraine Facility. Зараз профільний комітет Верховної Ради очікує на урядовий законопроєкт, який спільно готують два міністерства.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк під час Щорічної житлової конференції за підтримки Світового банку.

Закон про соціальне житло

За її словами, законопроєкт розробляють Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство соціальної політики. Після його надходження комітет має забезпечити оперативний розгляд документа, адже Україна повинна встигнути виконати міжнародні зобов'язання.

"Це дуже стислі терміни, і тут дійсно без тісної співпраці з Мінрегіоном, з Міністерством соціальної політики, з Мінекономіки, як національним координатором Ukraine Facility, в нас не буде того позитивного результату, на який ми очікуємо", - наголосила Шуляк.

Які ще зміни готують у житловій політиці

Окремо парламентарка згадала законопроєкт про реновацію застарілого житлового фонду, який Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні.

За словами Шуляк, під час подальшої роботи над документом потрібно врахувати положення Європейського плану доступного житла, затвердженого Єврокомісією у грудні 2025 року. Він, зокрема, стосується ефективнішого використання наявного житлового фонду та регулювання орендних відносин.

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Також до розробки закону про соціальне житло комітет планує залучити експертів. Шуляк запевнила, що парламентський комітет відкритий до пропозицій фахівців і розглядатиме законодавчі ініціативи, пов'язані з виконанням міжнародних зобов'язань України, у першочерговому порядку.

Вона також навела приклад Чехії, де є житлова стратегія, але досі немає закону про соціальне житло. На думку депутатки, без відповідного законодавчого підґрунтя житлова стратегія ризикує залишитися лише на папері.

Читайте також про те, що у вересні Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що дозволить переселенцям оформлювати житло, яке вони купують за житлові ваучери, в іпотеку.

Раніше ми писали про те, що державних і міжнародних коштів не вистачає, щоб забезпечити житлом українців, які втратили його через російську агресію. У Раді хочуть для цього залучити місцеві бюджети.

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