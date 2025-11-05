ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Потеря суверенитета". Трамп раскритиковал победу Мамдани в Нью-Йорке

Майами, Среда 05 ноября 2025 22:28
UA EN RU
"Потеря суверенитета". Трамп раскритиковал победу Мамдани в Нью-Йорке Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что победа Зохрана Мамдани на выборах мэра в Нью-Йорке привела к "потере" суверенитета.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.

"Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но ничего страшного - мы разберемся с этим, не переживайте", - заявил он, комментируя победу Мамдани.

Победа Зохрана Мамдани

Зохран Мамдани - американский политик, демократ, действующий член Ассамблеи штата Нью Йорк с 2021 года, представляющий 36-й избирательный округ в Куинсе.

Он родился в 1991 году в Кампале (Уганда), переехал в США в детстве и в 2018 году получил гражданство США.

Мамдани выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Нью Йорка на выборах 2025 года, продвигая программу доступности жилья, свободы проезда в общественном транспорте и значительного повышения налогов для богатых.

Зохран Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за более чем сто лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, занявшим этот пост. Голосование стало рекордным по явке - на участки пришли около 2 миллионов избирателей, что стало максимумом с 1969 года.

Главными соперниками Мамдани были бывший губернатор штата Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, и республиканец Кертис Слива. После объявления результатов Куомо поздравил Мамдани с победой, отметив масштаб его кампании и высокий уровень поддержки избирателей.

Президент США Дональд Трамп активно вмешивался в ход выборов, призывая голосовать за Куомо и называя Мамдани "коммунистом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк Дональд Трамп
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место