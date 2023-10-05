Втрата функціональності замість інвалідності: МОЗ анонсувало нововведення

Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший Житомирський.
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, що уряд планує у 2025 році провести глобальну реформу МСЕК (системи медично-експертної комісії). Вона включатиме й повний перегляд підходів до оцінки інвалідності.
"У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", - заявив Ляшко.
Очільник МОЗ додав, що ми зробили міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) в країні національним класифікатором.
"Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності", - сказав він.
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.
Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.
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