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Чи потрібно переоформлювати інвалідність: адреси МСЕК у Києві

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Україна, Неділя 07 травня 2023 12:56
Чи потрібно переоформлювати інвалідність: адреси МСЕК у Києві Фото: українцям розповіли, чи необхідно переоформлювати інвалідність та нагадали адреси МСЕК у Києві (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Києва.

"Особи з інвалідністю можуть переоформити МСЕК за власним бажанням. Поряд із тим, уряд надав можливість пройти медичне обстеження для проведення повторної медико-соціальної експертизи протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як встановлюється група інвалідності

І, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на ступінь обмеження життєдіяльності людини.

  • I група інвалідності (підгрупи А і Б) встановлюється людям із найважчим станом здоров’я, які не здатні до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання поведінки тощо.;
  • ІI групу інвалідності можуть отримати ті, хто має значне обмеження життєдіяльності, але не потребує постійного догляду або допомоги;
  • ІIІ група інвалідності надається особам, які мають помірні функціональні порушення й обмеження, потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, однак за умови забезпечення їх реабілітацією, засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.

Окрім зазначених критеріїв, питання встановлення інвалідності регламентується постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Адреси МСЕК у Києві

Чи потрібно переоформлювати інвалідність: адреси МСЕК у Києві

Як повідомлялось, в Україні група інвалідності встановлюється спеціальною лікарською комісією, і дитина в цьому випадку не є винятком. РБК-Україна нагадувало, що робити, якщо дитина, якій потрібно її встановити, не перебуває на території України, а знаходиться за кордоном.

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