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В Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії: Ляшко назвав терміни

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 17:24
В Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії: Ляшко назвав терміни Фото: Глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2925 року їх не було. Ми це зробимо", - сказав він.

Міністр також нагадав, що наразі контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади. Глава МОЗ уточнив, що для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Єдине, що до паперового рецепту додався електронний.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко медицинская помощь
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