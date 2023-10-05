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Потеря функциональности вместо инвалидности: Минздрав анонсировал нововведение

Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (kmu gov ua)
Автор: Максим Шушко

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, изменяющий методологию установления инвалидности и предлагающий вместо нее оценку потери функциональности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый Житомирский.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что правительство планирует в 2025 году провести глобальную реформу МСЭК (системы медицинско-экспертной комиссии). Она будет включать и полный пересмотр подходов к оценке инвалидности.

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", - заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что мы сделали международный классификатор функционирования (Международную классификацию функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья) в стране национальным классификатором.

"Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности", – сказал он.

МСЭК в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.

Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко