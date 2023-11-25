ua en ru
Сб, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втрат немає? Росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі

Донбас, Субота 25 листопада 2023 21:06
UA EN RU
Втрат немає? Росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі Фото: росіяни облаштували нові шпиталі на окупованому Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російські загарбники облаштували нові шпиталі. Водночас місцеві мешканці після "перепрофілювання" лікарень, залишаються без допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, за даними Центру, наразі більшість цивільних лікарень у регіоні перетворені ворогом у шпиталі й відтак місцеві мешканці позбавлені можливості проходити першочергове медичне обстеження, особливо це стосується людей похилого віку.

"Окупанти продовжують чинити системний тиск на цивільне населення практично у всіх населених пунктах окупованих територій сходу, де знаходиться заклади медичної допомоги. Особливо це стосується Авдієвського напрямку", - додають в ЦНС.

Як повідомлялося, раніше війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки. Таким чином вони, зокрема, не відходять від своєї тактики "живого щита", коли прикриваються місцевими. Крім того, про розширення мережі госпіталів говорить і той факт, що в Криму росіяни дедалі більше лікарень переробляють під обслуговування військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Війна в Україні
NEWS
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах