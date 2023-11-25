Потерь нет? Россияне обустроили новые госпитали на оккупированном Донбассе

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские захватчики обустроили новые госпитали. В то же время местные жители после "перепрофилирования" больниц остаются без помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, по данным Центра, сейчас большинство гражданских больниц в регионе превращены врагом в госпитали и поэтому местные жители лишены возможности проходить первоочередное медицинское обследование, особенно это касается пожилых людей.

"Оккупанты продолжают оказывать системное давление на гражданское население практически во всех населенных пунктах оккупированых территорий востока, где находится заведения медицинской помощи. Особенно это касается Авдиевского направления", - добавляют в ЦНС.

Как сообщалось, ранее войска РФ из-за нехватки мест в медучреждениях на временно оккупированных территориях под госпитали переоборудуют жилые дома. Таким образом они, в частности, не отходят от своей тактики "живого щита", когда прикрываются местными. Кроме того, о расширении сети госпиталей говорит и тот факт, что в Крыму россияне все больше лечебниц переделывают под обслуживание военных.