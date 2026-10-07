Втрачено десятки тисяч книг. Росія знищила новий склад видавництва "Книголав"

За даними видавництва, під час нічного обстрілу росіяни влучили у новий склад, де зберігалися книги.

"Наразі ми не можемо остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню, але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг", - заявили у "Книголаву".

У заяві зазначається, що серед знищених примірників були нові видання, отримані за останні два місяці, а також додруки книжок, які відновлювали після попереднього удару по складу компанії у липні. Остаточну оцінку збитків проведуть після отримання повноцінного доступу до приміщення.

У "Книголаві" наголосили, що попри значні матеріальні збитки, серед співробітників ніхто не постраждав.

Фото: наслідки удару по складу "Книголава" (t.me/knygolove)

"Найважливіше - усі наші колеги живі та не постраждали! Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас... Але попри все ми тримаємося! Ми продовжимо працювати, відновлювати втрачене та робити все можливе, щоб і надалі радувати вас новими книжками", - підкреслили у видавництві.