Утрачены десятки тысяч книг. Россия уничтожила новый склад издательства "Книголав"

По данным издательства, во время ночного обстрела россияне попали в новый склад, где хранились книги.

"Пока мы не можем окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество уничтоженных или более не подлежащих восстановлению книг, но точно можем сказать, что были потеряны десятки тысяч книг", - заявили в "Книголаве".

В заявлении отмечается, что среди уничтоженных экземпляров были новые издания, полученные за последние два месяца, а также допечатки книг, возобновлявшихся после предварительного удара по составу компании в июле. Окончательную оценку ущерба произведут после получения полноценного доступа в помещение.

В "Книголаве" подчеркнули, что, несмотря на значительный материальный ущерб, среди сотрудников никто не пострадал.

Фото: последствия удара по складу "Книголова" (t.me/knygolove)

"Самое важное - все наши коллеги живы и не пострадали! Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас... Но, несмотря ни на что, мы держимся! Мы продолжим работать, восстанавливать утраченное и делать все возможное, чтобы и дальше радовать вас новыми книгами", - подчеркнули в издательстве.