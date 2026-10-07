RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Утрачены десятки тысяч книг. Россия уничтожила новый склад издательства "Книголав"

14:18 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ поразила склад издательства "Книголав" (ГСЧС)

В результате ночной ракетной атаки по Киеву был поражен новый склад издательства "Книголав". В результате обстрела уничтожены десятки тысяч книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издательства "Книголав".

По данным издательства, во время ночного обстрела россияне попали в новый склад, где хранились книги.

"Пока мы не можем окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество уничтоженных или более не подлежащих восстановлению книг, но точно можем сказать, что были потеряны десятки тысяч книг", - заявили в "Книголаве".

В заявлении отмечается, что среди уничтоженных экземпляров были новые издания, полученные за последние два месяца, а также допечатки книг, возобновлявшихся после предварительного удара по составу компании в июле. Окончательную оценку ущерба произведут после получения полноценного доступа в помещение.

В "Книголаве" подчеркнули, что, несмотря на значительный материальный ущерб, среди сотрудников никто не пострадал.

Фото: последствия удара по складу "Книголова" (t.me/knygolove)

"Самое важное - все наши коллеги живы и не пострадали! Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас... Но, несмотря ни на что, мы держимся! Мы продолжим работать, восстанавливать утраченное и делать все возможное, чтобы и дальше радовать вас новыми книгами", - подчеркнули в издательстве.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".

Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома. В результате удара погибли 14 человек, из них четверо детей. Пострадали более 50 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в Украине