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Утрачены десятки тысяч книг. Россия уничтожила новый склад издательства "Книголав"

14:18 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Утрачены десятки тысяч книг. Россия уничтожила новый склад издательства "Книголав" Фото: РФ поразила склад издательства "Книголав" (ГСЧС)
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В результате ночной ракетной атаки по Киеву был поражен новый склад издательства "Книголав". В результате обстрела уничтожены десятки тысяч книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издательства "Книголав".

По данным издательства, во время ночного обстрела россияне попали в новый склад, где хранились книги.

"Пока мы не можем окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество уничтоженных или более не подлежащих восстановлению книг, но точно можем сказать, что были потеряны десятки тысяч книг", - заявили в "Книголаве".

В заявлении отмечается, что среди уничтоженных экземпляров были новые издания, полученные за последние два месяца, а также допечатки книг, возобновлявшихся после предварительного удара по составу компании в июле. Окончательную оценку ущерба произведут после получения полноценного доступа в помещение.

В "Книголаве" подчеркнули, что, несмотря на значительный материальный ущерб, среди сотрудников никто не пострадал.

Утрачены десятки тысяч книг. Россия уничтожила новый склад издательства &quot;Книголав&quot;
Фото: последствия удара по складу "Книголова" (t.me/knygolove)

"Самое важное - все наши коллеги живы и не пострадали! Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас... Но, несмотря ни на что, мы держимся! Мы продолжим работать, восстанавливать утраченное и делать все возможное, чтобы и дальше радовать вас новыми книгами", - подчеркнули в издательстве.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".

Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома. В результате удара погибли 14 человек, из них четверо детей. Пострадали более 50 человек.

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