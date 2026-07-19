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Втрачено 250 тисяч книжок. Росіяни знищили склад видавництва "Книголав"

21:00 19.07.2026 Нд
1 хв
Другий удар по українських видавництвах менш ніж за місяць
aimg Валерія Абабіна
Втрачено 250 тисяч книжок. Росіяни знищили склад видавництва "Книголав" Фото: Наслідки російської атаки (t.me/knygolove)
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У ніч на 19 липня внаслідок російського удару було знищено склад українського видавництва Книголав - вогонь знищив близько 250 тисяч книжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву видавництва Книголав у соцмережах.

У видавництві повідомили, що ніхто з працівників не постраждав, однак матеріальні втрати колосальні. На складі згоріло близько 250 тисяч книжок - результат багатомісячної праці.

"Ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача", - йдеться в заяві.

Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. У видавництві повідомили, що вже працюють над тим, аби якнайшвидше відновити всі процеси.

У Книголаві наголосили, що атака - це продовження російської війни не лише проти людей, а й проти української культури.

"Росія вкотре доводить, що веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та нашого майбутнього", - зазначили у видавництві.

Нагадаємо, це вже друга масштабна втрата українського видавництва за місяць.

У ніч на 2 липня внаслідок масованої атаки на Київ було знищено склад логістичного партнера BookChef - там згоріло близько 800 тисяч книжок.

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