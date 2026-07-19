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Утеряно 250 тысяч книг. Россияне уничтожили склад издательства "Книголав"

21:00 19.07.2026 Вс
1 мин
Второй удар по украинским издательствам менее чем за месяц
aimg Валерия Абабина
Утеряно 250 тысяч книг. Россияне уничтожили склад издательства "Книголав" Фото: Последствия российской атаки (t.me/knygolove)
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В ночь на 19 июля в результате российского удара был уничтожен состав украинского издательства Книголов – огонь уничтожил около 250 тысяч книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление издательства Книголов в соцсетях.

В издательстве сообщили, что никто из работников не пострадал, однако материальные потери колоссальны. На складе сгорело около 250 тысяч книг – результат многомесячного труда.

"Мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, ежедневно работающей для украинского читателя", - говорится в заявлении.

Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В издательстве сообщили, что уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить все процессы.

В Книголаве отметили, что атака – это продолжение русской войны не только против людей, но и против украинской культуры.

"Россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего", - отметили в издательстве.

Напомним, это уже вторая масштабная потеря украинского издательства за месяц.

В ночь на 2 июля в результатемассированной атаки на Киев был уничтожен состав логистического партнера BookChef - там сгорело около 800 тысяч книг.

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