Експерт пояснив, чому перестороги Тимошенко про втрату суверенітету не є безпідставними

Перестороги лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко стосовно того, що майбутнє України та її суверенітет перебувають під загрозою не є безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кандидата наук з державного управління Юрія Гавриленка.

"Якщо ви ще не бачили, то раджу подивитися нещодавнє звернення Юлії Тимошенко. У 40-хвилинному ролику-зверненні вона пояснює, як нас намагаються позбавити суверенітету й перетворити на сировинний придаток Європи", - зазначив Гавриленко.

Він наголосив, що нинішня ситуація в країні та деякі рішення, які ухвалюються, справді викликають занепокоєння. Зокрема, Тимошенко звертає увагу на те, що за нейтральними назвами деяких законів можуть ховатися плани, які підривають економічну незалежність України.

"Наприклад, законопроєкт №6227 щодо розпорядження надрами України. Попри критику експертів та положення Конституції, яка гарантує власність народу на природні ресурси, цей закон відкриває можливості для відчуження наших ресурсів в інтересах інших держав", - зауважив експерт.

Ще одним прикладом, на якому акцентує Тимошенко, є зміни в судовій системі. Уряд пропонує залучати іноземців до відбору суддів Конституційного суду. "Це подається під виглядом реформ, які нібито відповідають міжнародним стандартам. Але чи може бути незалежною держава, якщо її найвищі судові органи формуються зовнішніми сторонами?" - додає Гавриленко.

Експерт також підкреслює: Україна має співпрацювати з міжнародними партнерами на взаємовигідних умовах, а не за принципом перетворення країни на колонію, залежну від зовнішніх вказівок.

"Це питання не лише сьогодення, а й нашого майбутнього", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україну перетворюють на ресурсний центр Європи, а також про нав’язані стратегії, які створюють загрозу суверенітету та суперечать національним інтересам України.