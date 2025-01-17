Эксперт объяснил, почему предостережения Тимошенко о потере суверенитета небезосновательны

Предостережения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно того, что будущее Украины и ее суверенитет находятся под угрозой, не являются безосновательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook кандидата наук по государственному управлению Юрия Гавриленко.

"Если вы еще не видели, то советую посмотреть недавнее обращение Юлии Тимошенко. В 40-минутном ролике-обращении она объясняет, как нас пытаются лишить суверенитета и превратить в сырьевой придаток Европы", - отметил Гавриленко.

Он отметил, что нынешняя ситуация в стране и некоторые решения, которые принимаются, действительно вызывают беспокойство. В частности, Тимошенко обращает внимание на то, что за нейтральными названиями некоторых законов могут скрываться планы, которые подрывают экономическую независимость Украины.

"Например, законопроект №6227 по распоряжению недрами Украины. Несмотря на критику экспертов и положения Конституции, которая гарантирует собственность народа на природные ресурсы, этот закон открывает возможности для отчуждения наших ресурсов в интересах других государств", - отметил эксперт.

Еще одним примером, на котором акцентирует Тимошенко, являются изменения в судебной системе. Правительство предлагает привлекать иностранцев к отбору судей Конституционного суда. "Это подается под видом реформ, которые якобы соответствуют международным стандартам. Но может ли быть независимым государство, если его высшие судебные органы формируются внешними сторонами?" - добавляет Гавриленко.

Эксперт также подчеркивает: Украина должна сотрудничать с международными партнерами на взаимовыгодных условиях, а не по принципу превращения страны в колонию, зависимую от внешних указаний.

"Это вопрос не только настоящего, но и нашего будущего", - подытожил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украину превращают в ресурсный центр Европы, а также о навязанных стратегиях, которые создают угрозу суверенитету и противоречат национальным интересам Украины.