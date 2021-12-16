Для вторжения в Украину РФ потребуется в 6 раз увеличить число военных на границе, - Данилов

По его словам, после переговоров 7 декабря президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ситуация на границе Украины не изменилась. Москва не отвела своих военных.

"Было некоторое (увеличение численности войсковой группировки - ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - ред.) произойдет сейчас", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что численность российских военных на украинской границе составляет 92 тысячи человек. Однако для вторжения в Украину Москве потребуется значительно больше. По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч военнослужащих, чтобы держать под контролем ситуацию при наступлении.

Данилов добавил, что Россия может в любой момент очень быстро увеличить численность своих войск на границе с Украиной. Он подчеркнул, что Москве потребуется более 24 часов, чтобы подвести необходимое для нападения количество военных.