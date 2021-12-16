Цена будет высокой, но никто не понимает объем жертв: Зеленский о возможном вторжении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заплатит высокую цену в случае нападения на Украину. Он отметил что страны ЕС поддерживают позицию нашей страны, но никто не понимает каким может быть объем жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинга с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Большинство стран ЕС поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет высокой, но никто не понимает объем жертв. Я не уверен что все лидеры Европы одинаково понимают, что происходит на нашей границе", - сказал Зеленский.

Отметим, что в свою очередь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Он сообщил, что Москву пригласят на совещание.