Для вторгнення в Україну РФ буде потрібно в 6 разів збільшити число військових на кордоні, - Данілов

Секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія не зробила ніяких дій щодо відведення військ від кордону України. При цьому він зазначив, що чисельність зібраного в регіоні російського військового угруповання недостатньо для нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова Reuters.
За його словами, після переговорів 7 грудня президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна ситуація на кордоні України не змінилася. Москва не відвела своїх військових.
"Було деяке (збільшення чисельності військового угруповання - ред.), але не настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення - ред.) відбудеться зараз", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що чисельність російських військових на українському кордоні становить 92 тисячі осіб. Однак для вторгнення в Україну Москві буде потрібно значно більше. За його словами, Росії буде потрібно не менше 500-600 тисяч військовослужбовців, щоб тримати під контролем ситуацію при наступі.
Данілов додав, що Росія може в будь-який момент дуже швидко збільшити чисельність своїх військ на кордоні з Україною. Він підкреслив, що Москві буде потрібно більше ніж 24 годин, щоб підвести необхідну для нападу кількість військових.
Нагадаємо, ситуація біля українського кордону залишається напруженою. За даними Міністерства оборони України, Росія досі не відвела свої війська.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія заплатить високу ціну в разі нападу на Україну.