Для вторгнення в Україну РФ буде потрібно в 6 разів збільшити число військових на кордоні, - Данілов

За його словами, після переговорів 7 грудня президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна ситуація на кордоні України не змінилася. Москва не відвела своїх військових.

"Було деяке (збільшення чисельності військового угруповання - ред.), але не настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення - ред.) відбудеться зараз", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що чисельність російських військових на українському кордоні становить 92 тисячі осіб. Однак для вторгнення в Україну Москві буде потрібно значно більше. За його словами, Росії буде потрібно не менше 500-600 тисяч військовослужбовців, щоб тримати під контролем ситуацію при наступі.

Данілов додав, що Росія може в будь-який момент дуже швидко збільшити чисельність своїх військ на кордоні з Україною. Він підкреслив, що Москві буде потрібно більше ніж 24 годин, щоб підвести необхідну для нападу кількість військових.