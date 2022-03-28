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После вторжения России в Украину США начали укреплять свои позиции в Арктике, - NYT

Фото: американские военные (nato.int)
Автор: Роман Мирончук

После агрессии России в Украине США начали осознавать важность укрепления своих позиций на севере. Американские военные провели первые масштабные учения в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В марте 2022 года около 8 тысяч американских военных приняли участие в масштабных учениях в Арктике. Стоит отметить, что учения были запланированы еще до вторжения России в Украину, но после начала войны американцы поняли, что геополитический порядок изменился и может усилиться конкуренция за суверенитет и ресурсы в Арктике.

Пентагон планирует увеличить свое присутствие и потенциал в Арктике. В данное время военные отрабатывают навыки работы в условиях холодов.

На западном побережье Аляски США вкладывает сотни миллионов долларов в развитие порта в Номе, который может стать самым большом узлом, обслуживающим американские суда береговой охраны и военно-морского флота за Полярным кругом.

Аляска уже является одним из самых милитаризованных штатов страны, с более чем 20 000 солдат, находящихся на военной службе.

Напомним, в США разрабатывают запасные планы на случай применения Россией ядерного оружия.

Ранее Байден заявил, что считает реальной угрозой использование Россией химического оружия в Украине.

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