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Після вторгнення Росії в Україну США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці, - NYT

Фото: американські військові (nato.int)
Автор: Роман Мирончук

Після агресії Росії в Україні США почали усвідомлювати важливість зміцнення своїх позицій на півночі. Американські військові провели перші масштабні навчання в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У березні 2022 року близько 8 тисяч американських військових взяли участь у масштабних навчаннях в Арктиці. Варто зазначити, що навчання були заплановані ще до вторгнення Росії в Україну, але після початку війни американці зрозуміли, що геополітичний порядок змінився і може посилитися конкуренція за суверенітет і ресурси в Арктиці.

Пентагон планує збільшити свою присутність і потенціал в Арктиці. Зараз військові відпрацьовують навички роботи в умовах холодів.

На західному узбережжі Аляски США вкладає сотні мільйонів доларів у розвиток порту в Номі, який може стати найбільшим вузлом, що обслуговує американські судна берегової охорони і військово-морського флоту за Полярним колом.

Аляска вже є одним з найбільш мілітаризованих штатів країни, з більш ніж 20 000 солдатів, які перебувають на військовій службі.

Нагадаємо, у США розробляють запасні плани на випадок застосування Росією ядерної зброї.

Раніше Байден заявив, що вважає реальною загрозою використання Росією хімічної зброї в Україні.

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