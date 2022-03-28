Після вторгнення Росії в Україну США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці, - NYT

У березні 2022 року близько 8 тисяч американських військових взяли участь у масштабних навчаннях в Арктиці. Варто зазначити, що навчання були заплановані ще до вторгнення Росії в Україну, але після початку війни американці зрозуміли, що геополітичний порядок змінився і може посилитися конкуренція за суверенітет і ресурси в Арктиці.

Пентагон планує збільшити свою присутність і потенціал в Арктиці. Зараз військові відпрацьовують навички роботи в умовах холодів.

На західному узбережжі Аляски США вкладає сотні мільйонів доларів у розвиток порту в Номі, який може стати найбільшим вузлом, що обслуговує американські судна берегової охорони і військово-морського флоту за Полярним колом.

Аляска вже є одним з найбільш мілітаризованих штатів країни, з більш ніж 20 000 солдатів, які перебувають на військовій службі.