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Вторжение России в Украину открывает ей путь к завоеванию других народов, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что незаконное полномасштабное вторжение России в Украину открывает Москве путь к завоеванию других народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в парламенте Чехии.

Глава государства вновь призывал усилить санкции против России и подчеркнул, что после нападения на Киев Москва может вторгнуться в другие страны.

"Российское вторжение в Украину - это первый шаг, необходимый российскому руководству для завоевания новых народов", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский исключил нанесение ударов по российской территории из того оружия, которое поставляют западные партнеры.

По его словам, Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения своих территорий.

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