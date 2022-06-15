Вторгнення Росії в Україну відкриває їй шлях до завоювання інших народів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкриває Москві шлях до завоювання інших народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в парламенті Чехії.

Глава держави знову закликав посилити санкції проти Росії і підкреслив, що після нападу на Київ Москва може вторгнутися в інші країни.

"Російське вторгнення в Україну - це перший крок, необхідний російському керівництву для завоювання нових народів", - сказав він.