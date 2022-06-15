RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вторгнення Росії в Україну відкриває їй шлях до завоювання інших народів, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкриває Москві шлях до завоювання інших народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в парламенті Чехії.

Глава держави знову закликав посилити санкції проти Росії і підкреслив, що після нападу на Київ Москва може вторгнутися в інші країни.

"Російське вторгнення в Україну - це перший крок, необхідний російському керівництву для завоювання нових народів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський виключив нанесення ударів по російській території з тієї зброї, яку постачають західні партнери.

За його словами, Україна потребує прискорення поставок зброї для більш інтенсивного звільнення своїх територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України