Вторгнення Росії в Україну відкриває їй шлях до завоювання інших народів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкриває Москві шлях до завоювання інших народів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в парламенті Чехії.
Глава держави знову закликав посилити санкції проти Росії і підкреслив, що після нападу на Київ Москва може вторгнутися в інші країни.
"Російське вторгнення в Україну - це перший крок, необхідний російському керівництву для завоювання нових народів", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський виключив нанесення ударів по російській території з тієї зброї, яку постачають західні партнери.
За його словами, Україна потребує прискорення поставок зброї для більш інтенсивного звільнення своїх територій.