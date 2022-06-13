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Зеленский назвал причину, почему война в Украине затягивается

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 14:46
Зеленский назвал причину, почему война в Украине затягивается Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения временно оккупированных территорий. Без этого - война будет только затягиваться, а количество жертв увеличиваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

Мир должен продолжать давить на Россию и помогать Украине, чтобы война как можно быстрее закончилась.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия в Украину, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие без которого война лишь затягивается и жертвы увеличиваются", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, мир в Украине, является возможным, однако, это зависит от цены, которую готовы заплатить украинцы.

Между тем министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия умышленно сеет хаос в мире, чтобы заставить Украину капитулировать.

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