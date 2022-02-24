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Вторжение России в Украину: в Минздраве назвали число погибших и раненых украинцев

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 20:55
Вторжение России в Украину: в Минздраве назвали число погибших и раненых украинцев Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил число погибших и раненых украинцев с начала вторжения России. Глава Минздрава заверил, что медицинская система страны работает стабильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктора Ляшко в прямом эфире.

"Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", - отметил Ляшко.

По его словам, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургический профиль, травматологи, реаниматологи. Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Минздрав работает с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарства, и все они готовы и стоят на защите Украины.

"В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил", - подытожил министр.

Также, по оперативным данным, Ляшко сообщил, что в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

Напомним, сегодня Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

Отметим, в ответ на решение Путина россияне из разных городов вышли на акции протеста и одиночные пикеты. Российские правоохранители начали их задерживать.

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Вторжение России в Украину Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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