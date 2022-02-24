Вторгнення Росії в Україну: у МОЗ назвали кількість загиблих і поранених українців

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив число загиблих і поранених українців з початку вторгнення Росії . Глава МОЗ запевнив, що медична система країни працює стабільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ляшка в прямому ефірі.

"Закладам охорони здоров'я знову доводиться перепрофілюватися. Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити охорони здоров'я, щоб бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на всій території разом з введенням воєнного стану", - зазначив Ляшко.

За його словами, медичні працівники працюють постійно, чергують всі медики, не тільки Хірургічний профіль, травматологи, реаніматологи. Все на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в установах, що перебувають у віданні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від деяких приватних клінік.

МОЗ працює з фармацевтичними заводами, з дистриб'юторами ліків, і всі вони готові і стоять на захисті України.

"У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо один одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав", - підсумував міністр.

Також, за оперативними даними, Ляшко повідомив, що в результаті російського нападу загинули 57 українців. Ще 169 поранені.