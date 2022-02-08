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Вторжение РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" является вопросом безопасности для всей Европы. А потому, в случае нового вторжения РФ в Украину будет поставлен крест на этом проекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Северный поток-2" - это проблема безопасности для всей Европы. Для нас является позитивным вопрос, что есть определенный консенсус, что не нужно спешить с его сертификацией, а во-вторых, дальнейшее военное вмешательство РФ в Украину ставит крест на этом проекте", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу "Северный поток-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.

Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли РФ в Украину.

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Северный поток-2Вторжение России в Украину