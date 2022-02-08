Вторгнення РФ в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що російський газопровід "Північний потік-2" є безпековим питанням для всієї Європи. А тому, у випадку нового вторгнення РФ в Україну буде поставлено хрест на цьому проекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Північний потік-2" - це безпекова проблема для всієї Європи. Для нас є позитивним питання, що є певний консенсус, що не потрібно поспішати з його сертифікацією, а по-друге - подальше військове втручання РФ в Україну ставить хрест на цьому проекті", - наголосив Кулеба.